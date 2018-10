Horb a. N. Musik, Schlachtplatte – und als Schmankerl Schokolade

Als kleines Highlight entpuppte sich das Schokoladenscholdern, bei dem die Gäste in einer Gruppe von vier Personen in einem Würfelspiel gegeneinander antraten. 50 Cent pro Wurf oder Runde galt es zu entrichten, wobei der Spieler mit dem höchsten Würfel-Ergebnis mit einer Tafel Schokolade belohnt wurde. Dies weckte den besonderen Ehrgeiz von so manchen Besuchern, die ihr Ergebnis im nächsten Anlauf toppen wollten.