Horb a. N. Motorradfans engagieren sich

Die Gäste konnten gegen eine Spende an einem Gewinnspiel, einem Luftballonweitflug-Wettbewerb, teilnehmen. Die Höhe der Spende konnte dabei von jedem Gast selbst festgelegt werden. Außerdem konnten durch einen Dreh am Glücksrad zahlreiche kleine Sachpreise gewonnen werden. Das Gartencenter Dehner stellte dafür zahlreiche kleine Sachpreise und den Hauptgewinn zur Verfügung.

Als Empfänger der Spenden wurde der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen ausgewählt. Die Einrichtung bietet Eltern, deren Kinder an Krebs erkrankt sind und in der Tübinger Klinik behandelt werden, eine Unterkunft für die Dauer der oft sehr langwierigen Behandlung. Ein Aufenthalt während dieser Zeit im Hotel wäre für viele Familien finanziell nicht machbar. "Da sich die Einrichtung komplett aus Spenden finanziert und keinerlei andere finanzielle Mittel erhält, sind wir sicher, dass das zusammengekommene Geld dort sehr gut aufgehoben ist", informieren die KS.

Am Samstag war die offizielle Spendenübergabe in Tübingen. Die Mitglieder der "Knieschleifer" fanden sich zahlreich ein, um den Spendenscheck zu übergeben. Durch den Einsatz der KS Zollernalb und durch Zutun des Dehner Gartencenters Horb, das den Betrag aufgerundet hat, konnten 555 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen übergeben werden.