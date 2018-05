Horb a. N. Moderne Sicht auf ein altes Handwerk

Horb-Altheim. Rund um die Walz-Mühle in Altheim soll es am Pfingstmontag, 21. Mai, viel zu erleben geben: Kinderprogramm sowie Festgeschehen mit Bewirtung und Musik spielen sich im Freien ab, drinnen finden Besichtigungen und Verkostung statt. Von 10 bis 17 ist die Öffentlichkeit eingeladen.

Das Programm lenkt einerseits Aufmerksamkeit auf das sehr alte Handwerk des Müllers. Andererseits vermittelt es einen Eindruck in die moderne Handhabung einer Technik, die den Speisezettel der Menschen bereichert, wie die Walz-Mühle im Voraus mitteilte.

Produkte aus verarbeitetem Getreide sind vielseitig – in Deutschland konsumiert jede Person durchschnittlich 83 Kilo pro Jahr, wie die Mühle mitteilte. Die täglichen Arbeitsvorgänge in der Müllerei sind umfangreich: Beim Rundgang in Altheim werden Gäste aus direkter Nähe den Weg vom angelieferten Korn zum essfertigen Produkt nachvollziehen können.