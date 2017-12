Horb a. N. Mobiler Markt überrascht zum Zehnjährigen

Horb-Talheim. Viele Bewohner staunten nicht schlecht, als ein fünf Meter hoher, mit Lichtern und Tennisbällen geschmückter Tannenbaum vor ihren Häusern vorbeifuhr.

Rückblick: 2008 hatte der damalige Jugendausschuss die zündende Idee. Es herrschte Unzufriedenheit über das mangelnde Interesse an den TCT-Events. "Wenn die Leute nicht zu uns kommen, kommen wir eben zu ihnen", dachte man sich eines Abends in einer gemütlichen Runde im Clubheim. Es war die Geburtsstunde des mobilen Weihnachtsmarkts. Wenig später wurde ein alter Traktoranhänger geschmückt, Glühwein und Würstchen aufgeladen und eine Musikanlage installiert. Auf gut Glück fuhr man durch den Ort und hielt an, wo Neugierige aus den Häusern kamen. "Der Spaß war dabei größer als der Erlös", erinnert sich Öffentlichkeits-Vorsitzender Florian Klink. "Trotzdem hielten wir am Konzept fest und haben es über die Jahre optimiert."

Heute gibt es zwei feste Stationen, um den großen Besucherandrang zu meistern. Nach wie vor aber fährt der "MobWM" durch die Talheimer Siedlungen und lockt mit weihnachtlicher Beleuchtung, Musik und Glockenläuten. So geschehen auch am Samstagabend, ehe man pünktlich um 17 Uhr zum ersten Halt in der Eberhardstraße einrollte. Schnell waren die anströmenden Besucher mit der ersten Tasse Glühwein und einer heißen Roten vom Grill versorgt.