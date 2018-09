Horb a. N. Mit Leib und Seele Wirtin im Gasthaus Engel

1968 übernahm Ida Kuon dann endgültig das Gasthaus zum Engel. "Und sie blühte auf als Wirtin", wie ihre Tochter Claudia erzählte. Bei den Gästen war sie beliebt. Ein Zeichen dafür war der immer voll besetzte Stammtisch.

Zwei Ärzte, Schmelzle und Ehinger, kamen früher zwei Mal wöchentlich ins Gasthaus, um Rezepte für Patienten auszustellen und kleinere Blessuren zu beheben. Tochter Claudia erinnert sich noch gut an jene Zeit, erledigte sie doch zeitgleich im selben Raum ihre Hausaufgaben. Urlaub zu machen, war nicht möglich, obwohl Ida Kuon gerne einmal weg­gefahren wäre.

Die Jubilarin erinnert sich sehr gerne an jene Zeit, als der Stammtisch noch ein gefragter Treffpunkt im Ort war. Für Stammgäste bereitete die Wirtin so manch leckere Suppe, bot auch Vesper und Zwiebelkuchen an. Im Lokal wurde viel gesungen, ja auch zur Ziehharmonika getanzt. Über das Geschehen im Ort war die Wirtin stets im Bilde, und so manchem Gast konnte sie mit Rat und Tat weiterhelfen. Vereine feierten ihre Jahresabschlüsse im "Engel". "Einmal", so berichtet sie, und heute kann sie darüber lachen, "sind mir die Knödel beim Rehessen des Ortschaftsrates zerfallen, und ich habe mich so geschämt, dass so etwas passieren konnte." Aber zumeist waren es schöne Sachen, die sie erlebte. "Besonders beispielsweise an Allerheiligen, als der ›Engel‹ Treffpunkt der Einheimischen und Fremden war."

Als dann immer mehr Leute Privatfernsehen hatten und Sportheime eröffnet wurden, nahm die Gästezahl ab. "Das hat mir schon wehgetan." Als 2010 ihr Mann starb, führte sie die Tradition des Stammtischs weiter, wobei zuweilen Kinder und Enkelkinder unterstützend dabei sind.

Sie strickt gerne und viel, bäckt für alle Brot, nimmt zuweilen bei schönem Wetter eine Auszeit auf dem Bänkle, geht regelmäßig zu Fuß zum Gottesdienst und unterhält noch immer die Gäste mit vielen Anekdoten. Ida Kuon gestaltet ihre Zeit selber.

Trotz ihres entbehrungsreichen Lebens blieb sie eine Frohnatur. "Sie ist eine tapfere Frau und macht noch viel", rundet Tochter Claudia das Gespräch ab, und Sohn Erwin bestätigt dies wohlwollend.