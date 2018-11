Horb a. N. Mehr als 50 Kinder schnitzen gemeinsam Kürbisse

Jugendleiterin Lena Heller und Zunftmeister Mathias Hegle, welche die Aktion organisierten, waren von der Teilnehmerzahl überwältigt. Anfangs rechnete man mit rund 25 Kindern im Kindergarten und Grundschulalter. Am Schluss meldeten sich insgesamt über 50 Kinder und mindestens nochmals halb so viele Eltern und Begleitpersonen an, was das Vereinsheim an seine Kapazitätsgrenzen brachte. Ganz besonders hervorzuheben sind die fünf mutigen Kinder, welche nach alter Tradition einen Rübengeist geschnitzt haben.

Nach eine kurzen Begrüßung wurde auch gleich drauf los geschnitten und gelöffelt und pünktlich zum Einbruch der Dunkelheit hatten alle Kinder ihre Geister fertig und mit einem Teelicht versehen, sodass vor dem Vereinsheim ein Gruppenfoto mit vielen leuchtenden Rüben und Kürbissen entstand.

Ganz besonder erfreulich war es, dass Edith Straub zusammen mit weiteren Betreuern, es einer Gruppe von Kindern der Lebenshilfe Horb-Sulz ermöglicht hat, bei der Aktion dabei zu sein.