Horb a. N. Männerstimmen für Maria

Kaplan Thomas Stricker zelebrierte die Andacht und erinnerte bereits in seinen einleiten Worten besonders an die Gottesmutter Maria, die im Mittelpunkt steht und an Jesus Christus erinnere. Zur feierlichen Eröffnung intonierte der Männergesangverein Betra unter der Leitung von Willi Schäfer den Chor "Ave Maria" von Karl Heinz Steinfeld. Es ist immer wieder ein besonderes Erlebnis, den herrlichen Männerstimmen in der alten Kapelle zuzuhören. Nach einem kurzen Mariengebet sang die Gemeinde das aus dem 16. Jahrhundert stammende Marienlied "Maria wir rufen zu Dir".

Im Anschluss an die von Rainer Zimmermann vorgetragene Lesung aus dem Buch Genesis und dem alten Halleluja-Gesang hörte man das vom Kaplan gehaltene Evangelium. Kaplan Thomas Stricker erinnerte in seiner Marienpredigt an die Gottesmutter Maria und appellierte an die Gläubigen, immer an Maria zu denken. Im weiteren Verlauf der Maiandacht intonierte der Männergesangverein sehr einfühlsam das Marienlied "Wir grüßen Dich, Mutter der Gnade". Und ganz zum Schluss der besinnlichen Andacht erklang nochmals ein herrlicher Chorvortrag. Das von Robert Pappert komponierte Lied "Ora pro nobis" wurde vom Männerchor sehr harmonisch gesungen. Die abschließenden Dankesworte galten ganz besonders dem Männergesangverein für die musikalische Umrahmung der Maiandacht. Danach trafen sich die Sänger noch zu einem gemütlichen Umtrunk im Wirtschaftsraum der Betraer Schützengemeinschaft.