Horb a. N. Lösung für die Radweg-Sanierung

Gegenwind bekommen diese Pläne von Teilen der Bevölkerung und der Nabu-Gruppe Eutingen. Es könne sein, dass Autos den asphaltierten Weg nutzen. Die "Idylle des Tales" würde zerstört werden. Der Lebensraum von Tieren sei in Gefahr.

"Die Naturschutzbehörde kann aber der Asphaltierung grundsätzlich zustimmen", heißt es weiter in der Vorlage. Doch momentan stören die hohen Kosten: "Dieser Betrag hat uns dann doch überrascht, dass es so hoch ist", so Jöchle.

Daher schlägt die Verwaltung vor, eine Asphaltschicht zwischen dem Schuppengebiet und dem Bahntunnel aufzutragen. Kostenpunkt: 98 000 Euro. "Es kann hier ein Zuwendungsantrag in Höhe von 50 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten gestellt werden. Dann kann im Frühjahr oder im Sommer 2019 mit dem Ausbau begonnen werden", sagte Jöchle.