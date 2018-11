Horb a. N. Kunst im Grünen spendiert Horb Farbtupfer

Horb. Art-Park-Initiator und Kurator Michael Widmann hat für sein Projekt zahlreiche Unterstützer zusammenbekommen, darunter die Stadtverwaltung, das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung, kirchliche Verbände, Banken und Unternehmen. Das bisherige Programm war als Mischung aus bildender Kunst, Musik und Literatur auch offen für originelle Formen wie zum Beispiel das "Diner en couleur", ein gemeinsames Essen mit möglichst bunt gekleideten Teilnehmern. Auch Performance-Kunst sowie die Film- und Videokunst finden im Art-Park Horb eine Spielwiese.Wer es genauer wissen will, kann die künstlerischen Spuren, die der Art-Park Horb in seinem ersten Jahr hinterlassen hat, Revue passieren lassen. An einem Kunst- und Kulturabend wird am Donnerstag, 29. November, von 19 bis zirka 21.30 Uhr auf das bisherige kreative Schaffen zurückgeblickt. "Ein Jahr Art-Park Horb mit Tanz und Prominenz aus der Region" lautet das Motto. Geboten wird ein Tanz mit Anrea Fenkl, die Vorstellung eines neuen Kunstwerks sowie ein Ausblick aufs nächste Jahr.

Zur Entdeckung des "Novembertanzes" lädt zunächst Andrea Fenkl in Form eines offenen Tanzes ein. Fenkl ist Tanzleiterin für Linedance und Kreistänze. Die Tänzerinnen und Tänzer stehen in Reihen, jeder tanzt für sich und doch in der Gruppe. Es ist kein Tanzpartner erforderlich und jeder kann mitmachen. Es werden Tänze gelehrt, die am gleichen Abend getanzt werden können, versprechen die Veranstalter. Gefördert wird dieser Programmteil von der Katholischen Erwachsenenbildung.

Außerdem soll Raum und Zeit für Begegnung und gemeinsame Erlebnisse geben. Der Eintritt ist frei.