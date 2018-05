Horb a. N. Kulturelle Bedeutung der Zunft steigt

H orb-Bildechingen . In Erinnerung an die zurückliegende Fasnet konnten die Narren aus "Blockstreckerhausen", wie der Flecken in närrischen Zeiten genannt wird, auf eine kurze knackige, fünfwöchige Saison zurückblicken.

Man traf sich außerdem im Berichtszeitraum zu sechs Ausschusssitzungen und vier weiteren Sitzungen, bei denen unter anderem die Spormuna-Fasnet, die Zunftmeisterversammlung des Rings, die Hexenmeisterversammlung oder die Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsausschuss, der inzwischen Vereinsgemeinschaft Turn- und Festhalle heißt, und den anderen Vereinen des Ortes besprochen und abgestimmt wurden.

Insgesamt war man bei 27 Terminen – zehn davon in Bildechingen – aktiv. Das Narrendörfle, das Hauptevent der Narrenzunft, fand in diesem Jahr nur an einem Abend statt. Dafür war man beim Narrenball in Wolfenhausen, an zwei Abenden beim Ringtreffen in Mühringen; die Bildechinger Narren besuchten den Hexenball in Eutingen, den Zunftball in Seebronn und waren bei der Fleckenfasnet in Wiesenstetten mit von der Partie. An insgesamt neun Umzügen nahm die Narrenzunft teil, und Hegle musste sich, wie bereits im Vorjahr, auch dieses Mal wieder dafür entschuldigen, dass es mit dem Hin- und Zurücktransport der Narren nicht ganz so klappte wie gewünscht. Näher ging er aber nicht darauf ein.