Horb a. N. Komplexe Systeme – hoher Stresspegel

"Hier auf dem Kasernenareal haben wir nur Büros, am zweiten Standort auf dem Hohenberg haben wir eine Werkstatt und weitere Büros, aber gleichzeitig Verkäufer, die nicht den ganzen Tag sitzen. Die Bedingungen für die Mitarbeiter sind also überall verschieden", erzählt Heinzelmann und räumt ein: "Ich habe lange Zeit gedacht, dass vor allem Mitarbeiter in der Werkstatt über Rückenschmerzen klagen würden. Nun hat sich aber herausgestellt, dass dies in den Büros viel eher der Fall ist." Beim Umbau in der Kaserne habe man deshalb auf hochfahrbare Schreibtische zurückgegriffen. Um der Verkümmerung des Bewegungsdrangs entgegenzuwirken, sei es sinnvoll nicht alle Materialien zum Arbeiten direkt am Arbeitsplatz zu lagern, sondern auch mal aufzustehen, um zu drucken.

Das Projekt zwischen AOK und AHG hat eine Laufzeit von drei Jahren. Währendessen gelte es, zu evaluieren, sagt Gerd Grossmann von der AOK. Dieses Konzept lasse sich später ebenfalls auf andere Firmen mit ähnlichen Strukturen wie der AHG anwenden. Es ist demzufolge ein Pilotprojekt.