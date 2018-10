Horb a. N. Kneipennacht ein voller Erfolg

Die einen wollten alle mitmachenden Kneipen und ihre auftretenden Bands kennenlernen, andere hatten gezielt einige Lokale rausgepickt. "Horber Nachtschicht – eine Nacht, ein Eintritt –­ Live-Musik überall" so das Motto. Im Gleis Süd spielten Ambience, eine Band, bestehend aus fünf Jungs. Das Quintett aus Nagold spielt Pop, Rock und Soul. Im Café Haag spielte Maybug. Diese Combo hat sich auf Klassiker mit Woodstock-Einschlag spezialisiert. In der Pilsstube spielten Sandy und Udo. Die ausdrucksstarke Sängerin und der leidenschaftliche Gitarrist brachten ein abwechslungsreiches Programm von Coversongs. Musikrichtungen Rock, Pop und Soul auf die Bühne. Im Luziferturm hieß es Ralph "Balou" Widmann – ein Mann mit Stimme und Gitarre trifft auf maximale Vielfalt der Musikrichtungen. Die Gäste erfreuten sich an akustischem Rock und Pop aus mehreren Jahrzehnten.

Im Bistro spielten Lightning Crashes. In der Kulisse ging es etwas ruhiger zu. Colorful versprach eine Zeitreise durch die Musikgeschichte. Im Pub spielte Strummingbirds. Die beiden Vollblutmusiker servierten ein Programm aus Rock’n’Roll, Blues und Country-Liedern der 1950er- und 60er-Jahre. Große Gefühle gab es gratis dazu. In der Lounge 09 spielte das Unplugged-Duo Chords & Lyriks. Es gab handgemachten Accoustic-Rock und Pop. Im Catweazle spielte Kvinna. Ihre Musikrichtung Türborock. Laut, lauter, noch lauter – das Schlagzeug hatte einiges auszuhalten. In Marcos Steakhaus waren Songs aus 20 Jahren deutscher Musikgeschichte zu hören. Im nahen Schillerpub gab es Latino und Partysound.

Auch OB bei Kneipennacht