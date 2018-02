Horb a. N. Kluth leitet nun auch Kirchenchor

Horb. Seit 1. Januar übernimmt Kluth nicht nur die Orgeldienste in Horb, sondern ist auch hauptamtlich als Kantor- und Organist für die gesamte Kirchenmusik in der Neckarstadt verantwortlich. Als Dienstsitz hat er im obersten Stock im Pfarramt auch ein eigenes Büro, in dem man ihn regelmäßig antreffen kann. "Gerade der Dienstsitz in der obersten Etage des Hauses, in dem es natürlich keinen Fahrstuhl gibt, ist für einen Organisten, der ja, um an sein Instrument zu kommen, oft viele Treppen steigen muss, eine Art zusätzliches Training", scherzt er.

Mit der Erweiterung seines Aufgabenspektrums übernahm Kluth auch die Leitung des Horber Kirchenchors, der derzeit aus 20 Frauen und 10 Männern besteht. Er löste die bisherige Chorleiterin, die Freudenstädterin Claudia Echle, ab, die den Chor 2015 nach dem Tod des langjährigen Dirigenten Helmut Mischler vorübergehend übernahm.

"Nun wollen wir vorwärts schauen und versuchen, den Chor noch intensiver in die Gottesdienste zu integrieren als bisher", so die Vorstellung von Kluth. "Mindestens einmal im Monat wollen wir zukünftig in einem Gottesdienst singen."