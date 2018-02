Horb a. N. Kleines Dorf mit großem Herz für Fasnet

Ho rb/Dießen . Die Umzüge in Dießen stellen eine Ausnahme dar: Nirgends darf behauptet werden, dass so wenige Einwohner so viele Narren auf die Beine stellen können. Auch in diesem Jahr durfte Fasnets-Traditionskommentator Winfried Asprion den zahlreichen Narren eine große Anzahl Motive aus dem Dießener Umzug vorstellen. Wie immer wurde der närrische Lindwurm von den Dießener Narren mit dem örtlichen Musikverein angeführt, bevor dann die sehnlichst erwarteten Motivwagen auftauchten. Keine öffentlichen Toiletten in den Aktiv-Arkaden von Horb nerven die Narren, weshalb sie ihre "Flitze-Kacke" schamlos auf der Dießener Umzugsstraße verteilten. Gleich zu Anfang ein Brüller für die Narren.

Wasser und der Dießenbach waren mehrfach Thema

Nach den Rentnern tauchten mit den "Mettstetter Seibära" und den "Storcha" die ersten Gastgruppen auf. Für musikalische Unterhaltung des Umzugs zeigten sich neben dem örtlichen MV auch die Kapellen aus Bittelbronn und Dettingen verantwortlich.