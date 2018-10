Horb a. N. Kirche dankt ehrenamtlichen Helfern

Horb-Rexingen. Ehrenamt verbindet. Man ist, wie es der Namenszusatz der Seelsorgeeinheit sagt, "miteinander unterwegs", und an diesem Abend war man miteinander in Rexingen.

Wenn alle 650 Ehrenamtlichen, die in den insgesamt zehn Gemeinden, die von der Seelsorgeeinheit betreut werden, Zeit gefunden hätten, dann wäre die Halle viel zu klein gewesen. Doch nur etwas mehr als 250 Damen und Herren, die sich in unterschiedlichster Form in das Leben ihrer Gemeinde einbringen, durften Stadtpfarrer Elmar Maria Morein und die Ehrenamtskoordinatorin Raphaela Lehmann herzlich willkommen heißen. Für beide kein leichter Job, denn der Saal war nur für 180 Personen bestuhlt, und so hieß es bereits kurz nach 18 Uhr für einige Helfer – natürlich ehrenamtliche – Tische und Stühle aus den Katakomben der Halle herbeischaffen und für die Nachzügler bereitstellen.

Der Versuch, mit Stehtischen im hinteren Hallenbereich für etwas Lockerheit zu sorgen, ging voll daneben. Jeder der Anwesenden versuchte einen guten Sitzplatz mit Blick zur Bühne zu ergattern, denn wenn schon ein Programm über fünf Stunden angesagt war, dann wollte dies niemand im Stehen erleben. Aber pünktlich zum offiziellen Teil des Abends war dann auch dieses Problem gelöst.