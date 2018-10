Horb a. N. Kinder- und Jugendfilme ziehen Besucher an

Da der Film "303" bei der Berlinale gezeigt wurde und einige positive Kritiken erhalten hatte, rechnete er mit einer guten Besucherzahl. Woran es lag, dass nur sechs Kinobesucher die Aufführung anschauten, konnte er auch nicht sagen. Bereits die vergangenen Male war der Erwachsenenfilm nur schwach besucht worden. Zur Einführung des Kinotages im Eutinger Bürgerzentrum kamen rund 15 bis 20 Kinobesucher, um den letzten Film anzuschauen. "Vielleicht ist die Nachfrage unter den Erwachsenen nicht so groß", rätselte Renz. Noch zwei Besucher des Abendfilms hätten gefehlt, dann wäre der Kinotag kostendeckend gewesen. So trage die Gemeinde den noch fehlenden Betrag des Kulturangebotes.

Papst-Film bald im Angebot

"Es gibt auch die Möglichkeit, dass wir nur zwei Filme zeigen", gab Renz zu bedenken. So könnten in Zukunft nur noch die Kinder- und Jugendfilme in Eutingen aufgeführt werden. Vielleicht würden auch in Eutingen nur Komödien ankommen, wie beispielsweise das schwäbische Humorformat "Laible und Frisch", was das Kinomobil Baden-Württemberg in Zukunft im Angebot hätte.

Für die kommende Zeit seien spannende Filme wie "Mama Mia – Here We Go Again" oder im Dezember "Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes" im Kinoprogramm. Ob der nächste Kinotag im kommenden Jahr jedoch im Bürgerzentrum stattfinde, ist aktuell noch nicht sicher, denn der geplante Umbau des Rathauses könnte die Raumkapazitäten in Anspruch nehmen.