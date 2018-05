Horb a. N. Junge Stimme mit Ausdruckskraft

Eutingen-Weitingen. Als Jugendchorleiter Peter Straub auf Julian Dallmann wegen einer CD-Aufnahme zuging, konnte es der zwölfjährige Bildechinger kaum fassen. "Ich musste erst einmal überlegen, ob ich so etwas schaffe", sagt der Sänger des Jugendchors Bildechingen.

Conrad hat eine genaue Vorstellung für den Titelsong seines Soloalbums "The World Anthem". Junge und reifere Stimmen sollen darauf zu hören sein, weshalb Conrad einen Jungen mit Ausdrucksstärke in der Stimme suchte. Kontakte hatte er bereits mehrfach mit Straub geknüpft, der ihm Julian Dallmann empfahl. "Julian hat schon einige Male Soloauftritte gehabt", erklärt seine Mutter Silke Gramer. Einige Wochen probte er zuhause das Lied.

Als der Schüler mit seiner Mutter ins Studio nach Weitingen kam, war er nervös. "Sing mal ganz locker", sagte Conrad und nahm ihm die Angst. "What Have We Done To The World?", auf Deutsch: "Was haben wir der Welt angetan?", klang aus den Lautsprechern. Bei der ersten Aufnahmerunde war Julian Dallmann von seiner Nervosität nichts mehr anzumerken. Und so war der Schüler ganz schön überrascht, als er über seinen Kopfhörer Conrads Stimme vernahm: "So, den ersten Teil hätten wir. Du machst das super, Julian."