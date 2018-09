Horb a. N. Jahre ab 1218 sind für die Stadtgeschichte bemerkenswert

Urban sprach über die geistige Kultur der Dominikanerinnen in Horb und im schwäbisch-alemanischen Raum und bezeichnete diese Zeit des Mittelalters zur Zeit des heiligen Dominikus (1170–1221) und auch noch später als Hochkultur im Blick auf die Spiritualität und Intellektualität der Ordensfrauen, nicht zuletzt auch hinsichtlich ihrer überlieferten Poesie.

Auch Martin Luther sei davon geprägt und durch die Schule der Dominikanerinnen gegangen. Die Klöster müssten insgesamt als reicher Schatz betrachtet werden, und so gesehen war das Jahr 1218 und die folgenden für Horb und seine Geschichte bemerkenswert.

Urban zählte eine Menge Klö ster auf, in der hiesigen umliegenden Region und darüber hinaus aus dem württembergischen, hohenzollerischen und auch badischen sowie elsässischem und schweizerischem Raum, darunter nicht zuletzt auch das auf die Grafen von Hohenberg zurückgehende Kloster Kirchberg (1235). Urban: "Die Frauenklöster waren so zahlreich wie die Sterne am Himmel." Sie alle hätten die "Kunst, Gott zu lieben" verkörpert und Gott als Schöpfer des Lebens in den Mittelpunkt gestellt: "Gott ist das Denkwürdigste", so Urban, und das sei auch eine Herausforderung für die heutige Zeit. Leider seien durch die Säkularisation die meisten Klöster aufgelöst und dann auch abgebrochen oder zerstört. Auf jeden Fall waren die Gründungen der sogenannten Bettelorden, die vom heiligen Dominikus, aber auch von Franziskus ausgingen, eine Antwort auf die bedrängenden Fragen der Zeit. Es ging darum, die Botschaft von der befreienden Liebe Gottes glaubwürdig zu vermitteln.