Horb a. N. Ist das Funkloch bald Geschichte?

Inzwischen soll Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger den Pachtvertrag bereits unterzeichnet und versendet haben. Der Pachtvertrag ermögliche zudem, dass weitere Mobilfunkanbieter sich in das Netz einkaufen könnten. Diese Chance witterte jetzt wohl auch die Telekom, die jedoch in den vergangenen Jahren kein großes Interesse am Netzausbau in den Ortschaften gezeigt hatte. "Letztendlich sind wir froh um jeden weiteren Anbieter", gab sich Weckerle zufrieden.