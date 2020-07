Horb a. N. Ins Weihwasserbecken gepinkelt: Bewährungsstrafe

Fast 40 Jahre ist der Beschuldigte alt, ledig, "aber ich habe eine Freundin", wie er ungefragt hinzufügt. Auch wenn es um die Anklage geht, sprudelt es förmlich aus ihm heraus: "Das mit dem Weihwasser, das muss ich Ihnen sagen, Herr Richter, das war ich nicht", und dann fügt er hinzu, er sei nämlich ein tiefgläubiger Mensch, zwar sei er seinerzeit tatsächlich kurz in der Kirche gewesen, aber höchstens fünf Minuten, er sei nämlich Kunstmaler und habe sich aus künstlerischen Antrieb das Kreuz am Altar anschauen wollen. Nach fünf Minuten sei er wieder aus dem Gotteshaus gewesen. "Das mit dem Weihwasser, das ist widerlich, das würde ich nie tun."

Liste bisheriger Verfahren ist lang

Wie gesagt: Der Angeklagte hat keinen Verteidiger, er muss für sich selbst sprechen, was nicht einfach ist. Immer wieder meldet er sich zu Wort, er spricht viel und mit Pathos, wie auch der Staatsanwalt in seinem Plädoyer später eigens erwähnen wird. Er sei "kulturell veranlagt", er liebe die Kirchen, außerdem sei er in der Vesperkirche engagiert, wo er armen Leuten helfe, so der Mann auf der Anklagebank weiter. Und der Richter solle doch bitte unbedingt nur eine Bewährungsstrafe verhängen, "ich bin zu einem besseren Menschen geworden".

Dann liest der Richter aus dem Bundesregister vor, es geht um die bisherigen Verfahren gegen den Beschuldigten. Und diese Liste ist lang, es gibt Geld- und Haftstrafen auf Bewährung, wegen Betrugs, Diebstahls, Körperverletzung. Und 2019 wurde er wegen "Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" verurteilt, er habe Bilder mit Hitler und "Heil Hitler" auf Facebook gestellt.

Richter verhängt zusätzlich gemeinnützige Arbeit

"Ich bin zu einem besseren Menschen geworden, das Judentum ist das Schönste auf der Welt", sagt er heute, er wolle nunmehr "nach jüdischem Gesetz leben". Reichlich Pathos, meint denn der Staatsanwalt, der Angeklagte neige zu Übereibungen, das sei nicht unbedingt glaubwürdig. Glaubwürdig sei aber die Darstellung, dass er ins Weihwasserbecken gepinkelt habe, positiv anzurechnen sei wiederum, dass sich der Angeklagte vom Alkohol losgesagt habe. Zwei Monate Gefängnis, aber diesmal ohne Bewährung, "um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen".

Da ist Richter Trick milder: Einen Monat Haft mit Bewährung, urteilt er. Außerdem müsse der Angeklagte 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Dann sagt der Richter noch, der Angeklagte müsse im Leben endlich seinen Weg finden, ein geordnetes Leben führen. Beinahe väterlich spricht der Richter zu dem Angeklagten, man spürt, dass er ihm Gutes will. So etwas wie ins Weihwasser pinkeln tue man aber einfach nicht. Und der Mann, der sich bessern will, verlässt das Gerichtsgebäude.