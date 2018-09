Horb a. N. In der Gutermann-Grundschule geht es auch in Ferien rund

An den Nachmittagen war das Programm etwas ruhiger, zumindest in der Planung. Ob Entspannung bei Fantasiereisen oder kreativen Arbeiten, so richtig zur Ruhe kamen die Kinder nur ganz selten,, und so gab es auch nachmittags Bewegung, Bewegung und nochmals Bewegung.

Am Ende des Tages stellte sich dann die Frage, wer platter ist: die Betreuer oder die Kinder? Es gab Eltern, die morgens berichteten, dass ihre Kinder am Abend so müde waren, dass sie freiwillig ins Bett gingen.

Zum Abschluss blickten die Kinder bei einem Film auf drei erlebnisreiche Wochen zurück. Auf die Frage, was ihnen am besten gefallen habe, antworteten die Kinder unisono: "alles".

Bereits seit drei Jahren bietet der Tageselternverein Landkreis Freudenstadt in enger Kooperation mit der Stadt Horb in allen Schulferien, außer den Weihnachtsferien, eine Ferienbetreuung für Grundschüler. In der Zeit wurde ein Stamm an Betreuungskräften aufgebaut, der regelmäßig ergänzt wird.

Seit dem vergangenen Jahr wird die Ferienbetreuung durch pädagogisches Fachpersonal des TEV geleitet, so dass die Ferienbetreuung auch für Fachschüler in der Erzieherausbildung bestens für ihr Praktikum mit Grundschulkindern geeignet ist. In diesem Sommer hat Patrik Bronner sein Praktikum absolviert und konnte dabei wertvolle Erfahrungen sammeln. Im Gegenzug hat er die drei Wochen mit seiner Gitarre bereichert.

Die nächste Ferienbetreuung ist vom 29. Oktober bis 2. November.

Der Tageselternverein Landkreis Freudenstadt ist anerkannter freier Träger der Jugendhilfe und wird vom Landkreis Freudenstadt finanziell gefördert.

Der Verein vermittelt Kinder an geeignete Tagespflegepersonen. Diese und die Eltern begleitet und berät er in allen Fragen der Kindertagespflege. Seit 2010 ist der Verein qualifizierter Bildungsträger für Aus- und Fortbildung von Tagespflegepersonen. Tagesmütter und Tagesväter haben im Jahr 2017 über 600 Kinder betreut und gefördert. Davon waren bei der Vermittlung 390 Kinder jünger als drei Jahre.

Zum Stichtag der amtlichen Statistik (1. März 2018) wurden 183 Kinder unter drei Jahren in Kindertagespflege gefördert.