Horb a. N. Horber Nikolaus bekommt einen ordentlichen Krummstab

Im konsumorientierten Nachkriegsdeutschland mutierte der heilige Nikolaus durch Hollywood-Filme und Werbung mehr und mehr zum Weihnachtsmann. Ein pensionierter Auslieferungsfahrer der Firma Coca-Cola mit einem langen, weißen Bart wurde zur Werbeikone, die sich in den Firmenfarben Weiß und Rot präsentierte und auf der ganzen Welt das Bild vom Weihnachtsmann prägte, der in den Kaufhäusern dem heiligen Nikolaus den Rang ablief.

Dass zumindest in Horb der aus den USA importierte Weihnachtsmann so gut wie keinen Fuß auf den Boden gebracht hat, hat die Neckarstadt unter anderem auch Klaus Konrad zu verdanken, der seit Jahren Jung und Alt als Nikolaus in Bischofsgestalt erfreut. Und da ihm diese Rolle über den Kopf zu wachsen drohte, suchte er nach Leuten, die bereit waren, ihn bei dieser althergebrachten Tradition zu unterstützen. So kam es, dass Nachtwächter Heinrich Raible immer im Dezember seine Hellebarde mit einem Bischofsstab vertauscht, um den Kindern im Kindergarten Edith Stein auf dem Hohenberg eine Freude zu bereiten.

Raible fand in seiner neuen Rolle als Nikolaus zwar Gefallen an dem prächtigen Bischofsornat, aber der mickrige Krummstab, der ihm in die Hand gedrückt wurde, war ihm gleich ein Graus: Eine einfache Laubsägearbeit war schlicht und einfach als Krümme mit Isolierklebeband an einem Besenstiel befestigt. Sofort sann Heimwerker Raible auf Abhilfe und machte sich auf die Suche nach einer Krümme, die für ihn leicht nachzuarbeiten war. Das Internet war ihm dabei keine Hilfe, und erst ein Nachtwächterausflug in den Odenwald brachte die Lösung des Problems. Nach dem Besuch des dreischläfrigen Galgens von Beerfelden lotste Obernachtwächter Joachim Lipp seine beiden Kollegen auf der Heimfahrt noch in die Walldürner Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut. Dort stieß man auf einen Flyer der Erzdiözese Freiburg, auf dem eine passende Krümme abgebildet war.

Raible machte sich ans Werk, diese Krümme zu kopieren, und fand dabei Unterstützung bei seinem Nachtwächterkollegen Bruno Springmann, dessen Schnitzkünste weithin bekannt sind. Das fertige Produkt präsentierten die beiden Nachtwächter nun Diakon Konrad, der es sich nicht nehmen ließ, dem neuen Bischofsstab den Segen zu erteilen. Jetzt muss sich der Horber Nikolaus nicht mehr wegen seines mickrigen Bischofsstabs schämen und die Kinder im Kindergarten Edith Stein werden die Ersten sein, die beim Auftritt des heiligen Nikolaus den neuen goldenen Krummstab bewundern dürfen.