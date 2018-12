Horb a. N. Horber Kirchenmusikgeschichte nimmt in der "Kappel" Gestalt an

Eine weitere Rarität sind alte, unbekannte Weihnachtslieder, deren Texte und Melodien aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammen und in einem alten Chorbuch aus dem ehemaligen Horber Franziskanerkloster überliefert sind. Norbert Geßler hat einige der Melodien in die heutige Notenschrift übertragen und mehrstimmig für zwei Solosoprane, Chor und Streicherensemble gesetzt. In den Liedern, die mit ihrem Tiroler Dialekt die Herkunft vieler Patres verraten, kommt die volksnahe Frömmigkeit der Franziskaner zum Ausdruck, und es ist anzunehmen, dass diese Lieder auch bei Krippenspielen in der Kappel gesungen wurden.

Vom ehemaligen Horber Stadtpfarrer und Orgelvirtuosen Alois Stahl (1900 – 1918), der als bester Musiker der Diözese galt und dessen Lied "Gott sorgt für mich" heute wieder im Gesangbuch zu finden ist, werden zwei Orgelwerke zu hören sein. Außerdem werden zu Beginn drei Sätze einer Barocksuite für zwei Hörner und Streicher erklingen. Zwei Arien aus Weihnachtskantaten von J.S. Bach und der Orgelchoral über das alte Weihnachtslied "Der Tag, der ist so freudenreich" aus Bachs Orgelbüchlein runden das musikalische Programm ab. Unterstützt werden Chor und Streicher durch die Sopranistinnen Ute Brandmaier und Sabina Zander sowie vom ehemaligen Horber Organisten, Kirchenmusikdirektor Rudolf Hendel.

Zu dem Konzert, das zeigt, dass die Kirchenmusik in Horb eine nicht zu unterschätzende Tradition hat, laden die Ausführenden ein. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Pflege der Kirchenmusik sind willkommen.