Horb a. N. Horber Gymnasiasten erkunden ihre berufliche Zukunft

Das Berufsinformationszentrum können alle Bürger besuchen, die sich zu den Themen rund um Bildung, Beruf und Arbeitsmarkt informieren wollen. Durch persönliche Beratung oder Online-Recherche kann man Hilfe bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche erhalten. Außerdem kann, wenn Hilfe benötigt wird, unter Anleitung der Angestellten eine Bewerbung geschrieben und versendet werden.

Jede und jeder von uns absolvierte im Folgenden an einem PC Neigungs- und Eignungstests. Wir waren gespannt, ob auch der erhoffte Beruf angezeigt werden würde, nachdem wir unsere jeweiligen beruflichen Interessen und Stärken eingegeben hatten. Die Reaktionen auf die Ergebnisse waren dann sehr unterschiedlich. Viele reagierten freudig auf ihr Ergebnis, einige aber auch enttäuscht, da ihr Traumberuf nicht mit dem Computervorschlag übereinstimmte.

Auch unerwartete Vorschläge wie Bühnentänzer und Uhrmacher

Insgesamt wurde die Stimmung zu diesem Zeitpunkt sehr ausgelassen, da teilweise auch merkwürdige und unerwartete Berufe wie Bühnentänzer, Uhrmacher oder Bildhauer vom Computer angezeigt wurden.

Sowohl in den Onlinemedien als auch in verschiedenen, zur Einsicht ausgelegten Ordnern mit Informationsbroschüren konnten wir Jugendliche uns über unterschiedliche Berufsfelder informieren. Zum Schluss bekamen alle ein Buch über Ausbildungsberufe, und es durften Flyer über Berufe mit nach Hause genommen werden. Um 12.20 Uhr war unser Besuch zu Ende und wir fuhren mit der Kulturbahn wieder nach Horb zurück.

Das Berufsinformationszentrum kann jederzeit ohne Voranmeldung von jedermann im Rahmen der Öffnungszeiten so oft und so lange wie man möchte besucht werden. Das BIZ ist eine gute Möglichkeit, um sich über die Berufswelt zu informieren. Darüber hinaus ist es unserer Meinung nach tatsächlich sinnvoll, in der neunten Klasse diese Zeit darauf aufzuwenden, da es auch eine gute Vorbereitung für das in der zehnten Klasse anstehende Bogy–Praktikum ist.

Für Schüler, die die Schule nach der neunten Klasse mit dem Hauptschulabschluss verlassen wollen, könnte dieser Termin für den Besuch des BIZ sogar schon zu spät sein, wenn sie im Herbst eine Lehre beginnen wollen.

Man sollte sich am Gymnasium also überlegen, ob die Berufsorientierung nicht schon in der achten Klasse beginnen sollte. Die Autoren besuchen die Klasse 9a des Martin Gerbert-Gymnasiums in Horb.