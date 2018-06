Horb a. N. Holpriger Vorstandswechsel beim GMS-Förderverein

Gleich drei der vier geschäftsführenden Vorstandsmitglieder, Vorsitzende Melanie Müller, Stellvertreterin Andrea Reihing und Schriftführer Eckhard Kiefer, mussten ihre Ämter aus wichtigen persönlichen Gründen aufgeben. Vorsitzende Müller beschwor die Versammlung, die erfolgreiche Arbeit des Vereins fortzusetzen. In der kurzen Zeit habe der Verein mit der Möblierung des Ruheraumes, der Anschaffung von Pausen-Spielgeräten und fair gehandelten Fußbällen oder den Filmnachmittagen den Lernenden Möglichkeiten erschlossen, welche das Schulleben bereicherten. Diskrete Hilfen hätten Kindern bedürftiger Familien die Teilnahme an Ausflügen und allen Schülern der 9b die Studienfahrt nach England ermöglicht. Dank einer bedeutenden Spende nähmen alle Sechstklässler an der Gewaltprävention der Akademie Eigensinn teil, was dem Schulfrieden nachhaltig zugute komme. Diese positiven Ansätze könnten nur fortgesetzt werden, wenn der Verein weiterhin handlungsfähig wäre. Dazu müssten aber die Anwesenden bereit sein, sich der Vorstandsarbeit zu widmen.

Müllers engagierter Appell verfehlte seine Wirkung nicht, die bisherige Beisitzerin Elke Schneider erklärte ihre Bereitschaft, den Vorsitz des Fördervereins zu übernehmen. Die Nachfolge Kiefers als Schriftführer trat Hans-Michael Greiß an, die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden scheiterte jedoch an der zu geringen Besucherzahl. Die Versammlung beschloss daher einstimmig, eine außerordentliche Hauptversammlung für Donnerstag, 19. Juli, um 18 Uhr einzuberufen. Schulleiter Götz Peter sicherte zu, seinen Kolleginnen und Kollegen den Ernst der Lage drastisch vor Augen zu führen, denn gerade in den vom Verein geförderten Aktionen zeige sich der Reiz der Schule. Was über die Pflichtaufgaben hinausgehe, mache den reinen Unterricht lebenswerter. Ein Vertreter des Kollegiums sei daher in der Vereinsführung unverzichtbar.

Kassierer Michael Renz legte den Rechenschaftsbericht vor, der von Schüleraktionen berichtete, die beim Horber Adventsmarkt oder einer Aufräumaktion am Nordstetter Ruhewald ordentliche Beiträge erarbeitet hatten. Zusammen mit den Mitgliedsbeiträgen und Spenden förderten sie die erwähnten Leistungen des Vereins. Renz erhielt einstimmige Entlastung und wurde in seinem Amt bestätigt. Peter zeigte sich mit der Verwaltung äußerst zufrieden, beklagte jedoch die mangelnde Bereitschaft vieler Eltern, 15 Euro Mitgliedsbeitrag zu zahlen, der zwar allen, aber eben auch den eigenen Kindern nutze.