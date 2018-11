Horb a. N. Hochwasserschutz hat weiter Priorität

Bei der Jugendfeuerwehr, die so Jugendleiter Florian Tobey, derzeit aus acht Jugendlichen besteht, werden bis Ende des Jahres voraussichtlich zwei weitere Mädchen dazukommen, die momentan reinschnuppern. Sie werden betreut von sechs Jugendleitern. 19 Übungen wurden abgehalten. Die Jugendlichen nahmen an der Sternwanderung im Dießener Tal teil, an der Hauptübung der Aktiven und an der Hauptübung der Jugendfeuerwehr Horb in Altheim.

Ortsvorsteherin Monika Fuhl erklärte, sie würde sich wünschen, dass der Vertrag über die Hochwasserschutzmaßnahmen bald unterschrieben wird und man das Problem endlich angehen könnte. Stadtkommandant Markus Megerle bescheinigte der Abteilung, sie sei auf einem guten Weg. Eine funktionierende Feuerwehr vor Ort sei wichtig, besonders, wenn ein Ortsteil etwas abgelegen sei wie Mühringen. Zur Freude der Mühringer Feuerwehrleute hatte Megerle für die Abteilung eine Wärmebildkamera mitgebracht, die es den Feuerwehrmännern leichter machen soll, bei Bränden noch Glutnester zu erkennen. Steve Filev überreichte der Stadtkommandant die Ernennung zum Oberfeuerwehrmann.

Wahlen

Stadtkommandant Markus Megerle leitete die Wahlen, die in diesem Jahr bei allen Feuerwehrabteilungen fällig sind. 15 Wahlberechtigte waren anwesend. Alle Amtsträger hatten sich wieder zur Wahl gestellt und wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Das waren Michael Kramer als Abteilungskommandant, sein Stellvertreter Carsten Kuligowski, Schriftführer Wolfgang Fuhl und Kassierer Florian Merz, sowie die Kassenprüfer Philipp Müller und Tobias Kiefer. In den Ausschuss gewählt wurden wieder Florian Tobey, Raphael Hassmann und Alexander Fischer. Rudi Kramer ist weiterhin Leiter der Altersabteilung und auch sein Vertreter Hans Schick wurde wiedergewählt.

Ehrungen

Kr eisbrandmeister Frank Jahraus ehrte sechs Kameraden für 15 Jahre Dienst in der Feuerwehr. Philipp Müller, Thomas Rebmann, Carsten Kuligowski und Florian Merz überreichte er das in diesem Jahr neu eingeführte Feuerwehrehrenzeichen in Bronze und eine Urkunde des Landes Baden-Württemberg, unterschrieben von Innenminister Thomas Strobel. Die beiden weiteren, Alexander Fischer und Myfledin Kameraj, hatten sich aus beruflichen Gründen entschuldigt. Abteilungskommandant Michael Kramer erinnerte an die vielen Einsätze, an denen die Kameraden beteiligt waren, darunter zahlreiche Hochwassereinsätze, aber auch Brände. Er überreichte ihnen ein Weinpräsent.