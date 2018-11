Horb a. N. Hobbykünstler präsentieren kreative Ideen

Allerlei Genähtes, von der Babykleidung bis zu Kissen gab es bei Angelika Weyl aus Nordstetten. Stefan Stöckl war wieder mit seinen weihnachtlichen Holzarbeiten dabei und Jürgen Knopp präsentierte an seinem Stand Holzsägearbeiten, wie Krippen oder Sterne. Kleine, feine Bastelarbeiten, Weihnachtskarten, kleine Adventskalender aber auch das eine oder andere nette, kleine Geschenk, konnte man bei Bettina Zipperer finden. Ute Korherr bot Bilder und Karten in verschiedenen Größen an. Zum Teil waren es Drucke aber auch Aquarelle. Am Stand des Weiberstammtisches war, wie die Damen versicherten, alles selbst gemacht, vom Schnaps bis zu den Hundekeksen. Der Erlös wird zu 100 Prozent für einen Defillibrator in der Turnhalle gespendet.