Horb a. N. "Hat sich um unsere künftige Sicherheit verdient gemacht"

Es ist nicht Panettas erste populistische Aktion, mit der er das politische Geschehen außerhalb der Stadtgrenzen in den Mittelpunkt rückt. Im Horber Gemeinderat solidarisierte sich der Ex-Republikaner beispielsweise schon mit dem umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und erklärte, bevorzugt Lebensmittel aus Ungarn einzukaufen. Solche Einwürfe brachten ihm in dem Gremium bereits ein Redeverbot ein, weil der lokale Bezug fehle. Auch bei seinen Horber Ratskollegen löst der Grünmettstetter häufig Kopfschütteln aus – so auch dieses Mal. SPD-Rätin Viviana Weschenmoser etwa nennt den Bundesverdienstkreuz-Vorschlag "trumpsche Weltfremdheit".

In seiner Erklärung würdigte Panetta "den beachtenswerten Mut" des inzwischen vom Dienst suspendierten Justizbeamten. Daniel Z. habe aus Sicht des ULH-Stadtrats "nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt". Panetta schreibt weiter: "Er hat mit seinem Verhalten zu einer notwendigen Aufklärung der Öffentlichkeit beigetragen, sich um unsere künftige Sicherheit verdient gemacht und dabei mögliche persönliche Nachteile in Kauf genommen. Sehr viele Bürger unseres Landes danken ihm dafür."

In Deutschland kann jeder eine andere Person für das Bundesverdienstkreuz vorschlagen. Der Antrag ist an die Staatskanzlei des Bundeslandes zu richten, in dem der Vorgeschlagene lebt – in diesem Fall Sachsen. Erachtet die Staatskanzlei den Vorschlag als begründet, leitet sie ihn weiter an den Bundespräsidenten, der letztendlich über die Vergabe entscheidet. Vergangenes Jahr wurde das Bundesverdienstkreuz 1064-mal verliehen.