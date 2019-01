Horb a. N. "Halbzeit" für Kunst

Horb. Insgesamt 60 Künstlerinnen und Künstler aus der Region und darüber hinaus beteiligen sich an der aktuellen Gruppenausstellung im Rathaus Horb. Daher wird die zeitgenössische Kunstschau zum Thema "Leben, Vergänglichkeit, Tod" unter dem Titel "Memento Mori" in zwei Abschnitten gezeigt. Vergangene Woche machten die 66, in den Rathausfluren gezeigten Kunstwerke, Platz für wiederum mehr als 60 neue Arbeiten von weiteren 30 Künstlerinnen und Künstlern.