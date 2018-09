Horb a. N. Gute Aussichten am Rand der Alb

Horb. "Man merkte sofort beim Aussteigen, dass man auf der Alb war", wird in dem Bericht der Ortsgruppe geschildert. "Es war nach der wochenlangen Hitze ziemlich frisch und windig, jedoch zum Wandern ein herrliches Wetter."

Nachdem sich alle vorbereitet hatten, führte der Wanderführer Günter Würmlin die Wanderer und Wanderinnen über Wiesen zum Wald und zum Trauf. Zu Beginn des Traufs hatte man keinen ungestörten Ausblick, da überall die Bäume die Sicht versperrten. An zwei Aussichtspunkten (Irrenberg und Hörnle) und durch das klare Wetter stellte sich dann jedoch eine schöne Fernsicht ein. So konnte man je nach Lage des Aussichtspunkts nach Norden, Nord-West und nach Süd-West die Panoramen genießen. Was fehlte, war eine Karte, auf der man die Ortschaften bestimmen konnte.

Nach dem Trauf ging es auf guten Wegen hinab ins Tal, und man wanderte Richtung Pfeffingen weiter. Man kam an einer einladenden Stelle an, an der eine kleine Rast eingelegt wurde. So machte man den Rucksack leichter, was sich alsbald als Vorteil herausstellte. Denn nun ging es bergauf. Um den Teilnehmern den steilen offiziellen Weg zu ersparen, wich der Wanderführer auf einen anderen Weg aus. Dieser glich den Anstieg über eine längere Strecke aus. Durch die steigende Temperatur war es angenehm, im Wald zu gehen.