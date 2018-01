Horb a. N. Großprojekt Ortsdurchfahrt bald vollendet

Als nächstes Projekt steht die Sanierung der Oberdorfstraße an. Mühringen ist eine von drei Gemeinden, in denen Einläufe, Gehwege, Stützmauern, öffentliche Treppen, Beleuchtung und Feldwege auf ihren Zustand überprüft werden. Anhand dieser Daten wird man dann sehen, was hier noch im Argen liegt. Was den Hochwasserschutz betrifft, so kann man zumindest schon nach Auswertung der Vorstudie vorab mit den Planungen beginnen. Mit dem Projekt einer altersgerechten Wohnanlage in der Dorfmitte wird man sich nach er Fasnet weiter befassen. Fuhl hofft und wünscht, dass noch mehr Bürger ihre Häuser im Rahmen des Sanierungsprogramms instand setzen und sanieren. Im Frühjahr soll noch einmal ein Spaziergang mit Informationen durchgeführt werden. Die Planung für den Radweg läuft. Naherholung mit Wandern und Radfahren soll ein ganz großes Thema sein, denn das bringt Besucher, sodass sich in Mühringen vielleicht auch wieder eine Gaststätte oder ein Kaffee rentiert. Gedacht ist an kreisübergreifende Wanderwege.