Horb a. N. Gold-Klavier und Gold-Stimmen

Horb (gw). Der Countdown läuft: Am Samstagabend starten die 22. Horber Musiktage. Als besonderer Gag wurde ein goldenes Klavier auf dem Kreisverkehr bei der Avia-Tankstelle gestellt. Derzeit gibt es den letzten Feinschliff. Am Dienstagabend probte Gnass zusammen mit den Solisten des Verdi-Requiems, das am Samstagabend ab 19 Uhr in der Stiftskirche aufgeführt wird. Karten sind hierfür noch erhältlich (www.musiktagehorb.de/karten). "Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, mit so hervorragenden Sängern zusammenzuarbeiten", schwärmte Gnass nach der Probe. Am heutigen Freitagabend findet die große Generalprobe in der Stiftskirche statt.