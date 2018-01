Horb a. N. Gewerbegebiet "nicht auf diese Art"

Horb-Ahldorf. Organisiert worden war diese Waldführung von einem Team, dem Karl Eugen Herrmann, Michael Kaupp und Christine Nuss angehören. Rund 300 Bürgerinnen und Bürger aus Ahldorf und Umgebung nahmen diese Einladung wahr, dies bei einer Einwohnerzahl von 835. "Für die erste Aktion nicht schlecht", so ein Kommentar. Auch einige Nordstetter waren dabei. Das Orgateam hatte mit solch einem großen Ansturm nicht gerechnet, hatte sich aber doch darauf vorbereitet, denn aufgeteilt in drei Gruppen unter kompetenter Führung von Hartmut Göttler, Simon Jung und Holger Hertkorn ging es in den Wald.

Ziel war es, die Grenzen des geplanten Gewerbegebiets aufzuzeigen. Unsere Zeitung begleitete die Gruppe mit Hartmut Göttler, der hier nicht als Ortsvorsteher agierte, sondern als Mitglied der Bürgerinitiative. Zudem muss die Bürgerinitiative noch offiziell gegründet werden, was in den nächsten Tagen geschehen soll.

Im Rahmen einer Zwei-Stunden-Waldführung wurde deutlich aufgezeigt, welche Fläche das geplante Gewerbegebiet beanspruchen würde, wo die Grenze verläuft.