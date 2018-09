Horb a. N. Gemeinsam Ideen verwirklicht und Wichtiges dazugelernt

"Die Kinder haben zusammen mit ihren Eltern am Montagmorgen die Zelte, um die große Feuerstelle herum, aufgebaut. Wir mussten auch fast nicht helfen", beginnt Marius Friedrichson, Jugendgruppenleiter der Johanniter-Jugend in Horb, zu erzählen. Neben dem Kreis aus Zelten und Campingstühlen befand sich das Küchenzelt mit angrenzendem Lagerrestaurant. "Wir Betreuer wechselten uns beim Kochen ab. Morgens gab es ein Frühstücksbüfett mit Kakao, Brötchen, Marmelade, Aufschnitt und Gemüse­sticks", zählte Friedrichson auf. Gerade bei der Verpflegung gab es viele Unterstützer aus der Umgebung. "Es ist immer wieder überwältigend, mit wie viel Engagement sich nahegelegene Geschäfte beteiligen und so der Jugendarbeit in Horb unter die Arme greifen. Einfach großartig", bedankte sich Marius Friedrichson bei den Spendern. Um 38 hungrige Mäuler, die die ganze Zeit an der frischen Luft toben, satt zu bekommen, bedeute das einen Verbrauch von rund 120 Würstchen und Steaks, drei Kilogramm Ketchup, 140 Maultaschen, 200 Brötchen, 60 Bananen, 12 Kilogramm Äpfel und viele Getränke.

Verschiedene Aktionen warteten während des Zeltlagers auf die Kinder. "Wir haben gemeinsame Spiele vorbereitet, es gab eine Slackline, wir gingen ins angrenze Freibad schwimmen und führten auch eine Lagerolympiade durch. Es gab 13 Stationen: Von Kistenrennen, über Kekswettessen, bis zum einhändigen Schleifenbinden. Am Ende wurden die Sieger gekürt. Es gab auch freie Zeit für die Kinder, in der sie selbst bestimmten, was gemacht wurde. Das war uns besonders wichtig. Die Kinder denken sich kreative Spiele aus, was den Zusammenhalt und den Spaß ganz anders fördert", so der Jugendgruppenleiter.

Stationen zu Erster Hilfe