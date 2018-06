Horb a. N. Gemeinsam fleißig in die Pedale treten

Der internationale Wettbewerb Stadtradeln verbindet die Freude am Radeln in Horb mit einem tollen Gemeinschaftserlebnis und einer Prise sportlichen Wettkampfs. Das Ziel: In verschiedenen Teams drei Wochen lang möglichst viele Radkilometer zu sammeln – egal ob beruflich oder privat. Alle, die im Stadtgebiet wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können beim Stadtradeln mitmachen.

Zur Auftaktveranstaltung am Sonntag, 10. Juni, ab 11 Uhr beim neuen Feuerwehrzentrum auf dem Hohenberg sind alle Radlerinnen und Radler sowie Interessierte eingeladen. Neben einem Infostand warten ein Pedelec-Sicherheitstraining, ein Fahrradcheck, ein Infostand des ADFC und eine gemeinsame Radtour mit Oberbürgermeister Peter Rosenberger auf die Besucher.

Wie kann man mitmachen?