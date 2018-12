Horb a. N. Gefühlvolle Musik und Worte verkünden Christi Geburt

Zu Beginn des Gottesdienstes zogen die Ministranten und Krippenspieler zusammen mit Veronika Maier, die den Gottesdienst feierlich gestaltete, in die Laurentiuskirche ein. Dieser Einzug wurde vom Betraer Streichmusikorchester unter der Leitung von Siegried Hauser einfühlsam musikalisch umrahmt. Anschließend erlebten die Gottesdienstbesucher wieder wie in den Vorjahren ein klassisches Weihnachtskrippenspiel, das von den zehn Mädchen und sechs Buben der Grundschulklassen eins bis vier interessant gestaltet wurde. Sieben Proben hatten die Kinder unter der Anleitung ihrer Betreuerinnen Petra Dürr, Katja Dorner und Katja Schiller absolviert. Fast ein Dutzend der Darsteller von Engeln, Bauern, Herolden, Wirten oder Hirten sind dabei in Doppelrollen geschlüpft. Aber das galt natürlich nicht für den Verkündigungsengel (Lilian Sickler) oder den Evangelisten (Nele Baur). Die sechs Hirten wurden von Elias Dorner, Lasse Hinger, Lucas Maier, Jonas Dürr, Paul Freede und Marvin Bauer verkörpert.

In die Rollen der Wirte und Engel schlüpften Emma Philip, Lana Weil, Lucy Hinger und Nejla Weil, während sich Annika Plocher und Mia Schiller auf ihren Part als Engel und Evangelist konzentrierten. Die Darstellung der Geburt Jesu in Bethlehem in einem Stalle lehnt sich an die Bibel und an das Lukasevangelium, Kapitel 2, Vers 1 bis 20, an. Zur weiteren Besetzung gehörten natürlich noch Maria, gespielt von Elena Dürr, und Josef (Enni Baur).

Zwischen den Vorträgen und Aufführungen intonierte das Streichorchester immer wieder elegant verschiedene Kompositionen, während die Gottesdienstbesucher mit viel Gefühl die schönen, alten Weihnachtslieder sangen. Und es ist immer wieder geradezu eindringlich und emotional, wenn der Verkündigungsengel die wirkungsvollen Worte ausspricht: "Ich verkündige euch eine große Freude. Heute ist in der Stadt David der Heiland geboren. Geht nach Bethlehem, und ihr werdet in einem Stall das Kindlein finden, das in einer Krippe auf Heu und Stroh liegt."