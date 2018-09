Horb a. N. Gefährte aus aller Welt vor Ort

Horb-Grünmettstetten. Die Vorbereitungen für das achte Oldtimertreffen in Grünmettstetten sind in vollem Gange. Am Sonntag, 23. September, ab 10 Uhr sind Oldtimer aller Art, egal ob Traktoren, Autos, Motorräder oder auch Lastkraftwagen, bei freiem Eintritt zu besichtigen.