Horb a. N. Gefährlicher Cocktail der Emotionen

Horb. Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick verurteilte den 24-Jährigen zu neuneinhalb Monaten Strafhaft, deren Vollzug er auf drei Jahre Bewährung aussetzte. Als Auflage muss sich der Verurteilte einem Bewährungshelfer unterstellen, ein Antiaggressionstraining absolvieren und vier Drogenscreenings nachweisen. Außerdem zahlt er als Verurteilter die Kosten des Verfahrens.

Grund für die Strafe ist, dass der Angeklagte am 23. Dezember 2017 morgens um fünf Uhr am Horber "Bermuda-Dreieck" in der Neckarstraße einem jungen Mann einen Faustschlag aufs Auge verpasste und dessen Cousin mit einem Kopfstoß am linken Auge verletzte. Die stark blutende Verletzung musste im Freudenstädter Kreiskrankenhaus behandelt werden und am Heiligabend saß der in Dettingen wohnende Geschädigte mit ordentlichem Kopfweh unterm Weihnachtsbaum.

Grund für diese Körperverletzung war die irrige Annahme des Täters, die jungen Männer würden sich in sexueller Absicht seiner damaligen Freundin und jetzigen Verlobten nähern. Da musste er, vermutlich alkoholenthemmt, natürlich eingreifen, so seine Fehleinschätzung. Die jungen Männer wollten jedoch nichts von der Frau. Sie wollten ihr nur helfen, da sie scheinbar hilflos vor einem Schaufenster am Fuße der Wendeltreppe, die zu den Gastwirtschaften im Obergeschoss führt, kauerte. "Wir fragten lediglich, ob wir der Frau helfen könnten", erklärte einer der Männer im Zeugenstand. Plötzlich sei dann der Täter auf sie zugerannt und ehe sich der Geschädigte versah, habe der Täter ihm einen Kopfstoß verpasst, der die Augenbraue aufplatzen ließ. "Es gab danach noch ein kurzes Wortgefecht und schon hatte ich die Faust des Angeklagten auf dem Auge und hinterher ein bunt schillerndes Veilchen", schilderte der andere Geschädigte.