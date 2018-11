Horb a. N. "Gäßle" ist Dettensees Feuerwehr-Hotspot

Auch Kassierer Markus Hübl frohlockte über einen Kassenstand wie schon lange nicht mehr, was auf vorteilhafte Veranstaltungen zurückzuführen sei.

Seine Erfolgserlebnisse eigener Art hatte Jugendleiter Alexander Hellstern auch im vergangenen Jahr mit seinen derzeit noch sechs Jugendlichen. Nach zwei Austritten und einer Übernahme zu den Aktiven konnte er mit einem Zugang eines Mädchens weiterhin eine gute Jugendarbeit machen, wie im Zuge des 25-jährigen Jugendjubiläums und der dazu gehörenden Übung samt danach folgenden Gesamtübung mit den Nachbarwehren bestätigt wurde. Mit einem Altersdurchschnitt von 78 Jahren ist da die Alterswehr um Jürgen Brendle ganz anders aufgestellt. Dies hinderte die vier Kameraden aber nicht daran, besonders spektakuläre Ausflüge zu unternehmen.

Ehrungen

Die neu vom Feuerwehrverband und dem Innenministerium geschaffene Feuerwehrehrung in Bronze für über 15-jährigen ehrenamtlichen Feuerwehrdienst konnte Kreisbrandmeister Frank Jahraus nach entsprechenden Belehrungen zum Tragen der Abzeichen am Ende vergeben. Geehrt wurden Frank Haßmann, Klaus Krüger, Benjamin Roth, Thomas Fischer, Tobias Haßmann, Markus Hübl, Michael Arndt, Stefan Kronenbitter. Das gleiche Ehrenzeichen in Silber ging für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst an Hauptfeuerwehrmann Kai Kreidler und in Gold für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst an Oberbrandmeister Jürgen Brendle.

Wahlen

Abteilungskommandant bleibt Christoph Rummler, sein Stellvertreter Frank Klaubauf, Schriftführer Jochen Roth, Kassierer Markus Hübl, Ausschussmitglieder Klaus Krüger, Thomas Fischer, Bernd Schäfer, Kai Kreidler, Kassenprüfer Franz Arndt und Axel Krüger.