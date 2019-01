Horb a. N. Fürstabt Gerberts Musik erklingt

Horb. Mit dabei waren – neben zwei Bach-Arien und einer barocken Hornsuite – Werke von Martin Gerbert, Leonhard Kleber, von 1516 bis 1518 Stiftsorganist, sowie Alois Stahl, der von 1900 bis 1918 in Horb Stadtpfarrer war und als Orgelvirtuose eine Namen hatte. Außerdem erklangen Weihnachtslieder aus einem Chorbuch des ehemaligen Horber Franziskanerklosters, die Norbert Geßler für diese Aufführung mehrstimmig gesetzt hat. Von Fürstabt Martin Gerbert komponiert, erklang bei diesem Konzert am Samstag in der "Kappel" das doppelchörige Kyrie aus seiner "Missa in Coena Domini".

Diakon Klaus Konrad durfte zu dieser Feierstunde in der altehrwürdigen Kirche eine große Besucherschar begrüßen und freute sich auf eine musikalische Reise durch 500 Jahre mehrstimmige Kirchenmusik, die von einem großen Horber Kirchenmusiker, wie Konrad extra betont, von Norbert Geßler, ehemaliger Musiklehrer am hiesigen Gymnasium, teilweise neu arrangiert, gesetzt und in seiner Gesamtheit für diesen Abend zusammengestellt wurde.

Nach dieser Begrüßung setzte Geßler selbst, zusammen mit Ute Brandmaier, gleich das erste musikalische Ausrufezeichen. Bei der Suite für zwei Hörner und Streicher in F-Dur, komponiert von Jeremiah Clarke, verschmolz der meisterlich gespielte, warme Klang der Blechblasinstrumente bei zwei Menuetten so wunderbar mit den Streichern und der Leichtigkeit des Cembalos, dass es ein großer Genuss war, zuzuhören. Es war die ideale Eröffnung eines großartigen Konzerts. Nach diesem Auftakt marschierten Hornistin Brandmaier und Rudolf Hendel, der bei diesem Konzert als der Mann an den Tasten von Cembalo und Orgel aktiv war, hoch auf die Empore.