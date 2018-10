Horb a. N. Fünf Prüfungen fordern die jungen Reiterinnen heraus

In fünf verschiedenen Prüfungen – E-Dressur, Reiterwettbewerb mit und ohne Galopp, Führzügel, Voltige und dem Geschicklichkeitsparcours – starteten insgesamt 39 junge Mitglieder des Vereins. Zehn von ihnen, alle bis 18 Jahre alt, kämpften um den Titel des Jugendmeisters, der aus der Kombination von Dressur und Geschicklichkeit ermittelt wurde. "Mit so vielen Nennungen hatten wir am Anfang nicht gerechnet", berichteten Sportwart Saskia Wollensak und Jugendwart Snezana Spingler. Für das leibliche Wohl aller wurde im Reiterstüble gesorgt.

In der Führzügelklasse zeigten schon die Jüngsten in zwei Abteilungen, was sie können. In der ersten Abteilung siegte Elli Eisenbrückner auf Macho vor Lukas Hartl auf Bonny und Sarah Decker auf Sveni. In der zweiten Abteilung wurde Fiona Nagel auf Louis Erste vor Artha Berisha auf Aragon und Fee Kaupp auf Sveni.

Auch im Reiterwettbewerb mit Galopp gab es jeweils zwei Abteilungen. Sieger in den Abteilungen mit Galopp waren Laura Steiger auf Die-Da und Chiara Heimburger auf Paulina, vor Anni Hellstern auf Aragon und Eva Coucouvis auf Macho, sowie Emma Gfrörer und Mara Zimmermann auf Macho, Leoni Naumann auf Die-Da und Celyne Dyda auf Macho.