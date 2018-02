Horb a. N. Frische, freche, frivole Fasnet in Dettlingen

Horb-Dettlingen. Zu den Glanzpunkten des Abends zählten die "Trauerschnallen", der Ortschaftsrat und vor allem das Gesangs-Duo Daniel Renz und Kevin Schlotter mit ihren beiden Darbietungen über "Die schwulen Brüder" und "Das Mädchen von der Jungen Union".

Moderator Stephan Schatz war wieder bestens in Form, und an der Technik sorgte Mario Müller für gute Beschallung. Wehmut kam bei der Vorstellung auf, dass dies die letzte Fasnets-Veranstaltung dieser Art in Dettlingen gewesen sein könnte. Nach Auflösung der Vereinsgemeinschaft soll entschieden werden, ob und wie es weitergeht. Die Fasnet in Dettlingen und Bittelbronn ist bekannt dafür, dass auch junge närrische Talente auf die Bühne dürfen. Dieses Mal waren es die beiden Bittelbronner Sebastian Kocheise und Simon Renz in ihrer Paraderolle "Die Zuchtsau" aus der schwäbischen Kult-Comedy-Serie "Hannes und der Bürgermeister". Abgespielt hat sich dabei alles zwischen den Horber Stadtteilen Bittelbronn und Grünmettstetten, und zu welchen Irrungen und Wirrungen es dabei im Zusammenhang mit der von Bittelbronns Schultes angefahrenen Zuchtsau gekommen war, zelebrierte das Duo in nachgerade professioneller Manier.

Zur älteren (Fasnets-)Generation zählt dagegen die Dettlingerin Elfriede Stoll, die in der Bütt wahrlich in ihrem Element ist. Dieses Mal griff sie das Thema Senioren und deren Gymnastik auf, nachdem sie die Narrenbühne mit einem standesgemäßen und musikalisch von Alleinunterhalter Marcel Kipp gespielten Einmarsch geentert hatte. Überaus gefreut hat sie sich hernach, als ihr alle Gäste nachträglich zu ihrem "80er" vor erst wenigen Tagen noch ein Happy Birthday schmetterten. Die "Video-Assistentinnen" führten dann eine Polonaise durch den gesamten Gemeindesaal – und entfesselten damit endgültig das närrische Fieber. Dass dies so blieb, dafür sorgten die bekannten Dettlinger "Trauerschnallen", die eine schier unglaubliche Fantasie an den Tag legten als es darum ging, wie man die jeweils andere Hälfte dezent aus dem Wege räumen könnte.