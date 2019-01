Horb a. N. Filme erzählen von Begegnung, Leidenschaft und Glauben

Februar

Erwachsen werden und fest verwurzelt sein. Darum geht es in dem Film "El olivo – Der Olivenbaum". Zum Inhalt schreiben die Veranstalter: Es geht um eine junge Frau, die ihren Weg ins Leben sucht und dabei nicht an ihren Wurzeln vorbeikommt. Voller Witz und Wut und mit einer atemberaubenden Hauptdarstellerin erzählt der Film aus Spanien über das Erwachsenwerden und ist gleichzeitig ein ökologischer Road-Movie. Er dauert 100 Minuten und ist für Publikum ab sechs Jahren. Gezeigt wird er am Freitag, 15. Februar, ab 19 Uhr.

März

Über eine Begegnung mit Gott handelt der Film "Die Hütte". Darin geht es um ein "Wochenende mit Gott". Der spirituelle Film basiert auf dem gleichnamigen Besteller und erzählt von einer besonderen Gottesbegegnung in einer einsamen Hütte in den Bergen. Der leidende, zweifelnde und wütende Mack erfährt dabei die Kraft der Liebe Gottes. Der Film stammt aus den USA, ist geeignet für Publikum ab zwölf Jahren und dauert 132 Minuten. Gezeigt wird er am Freitag, 22. März, ab 19 Uhr in Friedenskirche.