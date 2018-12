Horb a. N. Familienpolitik mit Abschreckungs-Faktor?

Zunächst eine Korrektur einer Information aus dem Bericht "Ganztagsgrundschule wird teurer – für die Eltern" vom 15. Dezember: Die Angebote der Gutermann-Grundschule im Rahmen der Ganztagsschule von 7.40 Uhr bis 15.35 Uhr sind nicht betroffen, stattdessen geht es um die kommunalen Betreuungsangebote. Diese gibt es in der Gutermann-Grundschule als Alternative beziehungsweise Ergänzung zum Ganzschulkonzept, in den Grundschulen der Stadtteile ist sie jedoch die einzige Form der angebotenen Betreuung für Grundschulkinder. Laut der im Artikel zitierten Aussage der Stadtvertreter geht es bei der Erhebung beziehungsweise Erhöhung der Betreuungsgebühren nicht darum, mit Hilfe der Elternbeiträge die Qualität der Betreuung zu steigern (zum Beispiel durch Anschaffung von Spiel- und Lernmaterial oder Fortbildungsmöglichkeiten für Betreuer), sondern darum, höhere Personalkosten abzufangen oder zu vermeiden. Dass man Letzteres offen ausspricht, ist besonders bemerkenswert: Höhere Personalkosten kommen durch die in den letzten Jahren gestiegenen Anmeldezahlen zu Stande. Man gibt also ganz offen als erklärtes Ziel der Horber Familienpolitik aus, Eltern zukünftig davon abhalten zu wollen, ein Betreuungsangebot für ihre Kinder wahrzunehmen, indem man es verteuert. (Dass die zusätzliche monatliche Belastung nicht unerheblich ist, wird deutlich, wenn man Betreuungskosten und Kosten für das Mittagessen zusammenzählt.)

Somit macht man erstens Politik gegen das Recht der Eltern (und Großeltern), sich frei für ein gelebtes Familienkonzept entscheiden zu können. Zweitens bestraft man Eltern mit geringem Lohn sowie Alleinerziehende, welche arbeiten gehen müssen und wollen, um eine Inanspruchnahme des Sozialsystems zu vermeiden – der "Horbpass" hilft da auch nicht, weil gerade diese arbeitenden Eltern oft geringfügig über der Einkommensgrenze für diesen liegen.

Man macht aber auch Politik gegen die (kommunale) Wirtschaft, denn Eltern sind auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die moderne Marktwirtschaft verlangt räumliche Mobilität und zeitliche Flexibilität. Oft ziehen (spätere) Eltern wegen des Arbeitsplatzes (also zu Gunsten der Wirtschaft) um und verlassen damit das familiäre Umfeld. Spätestens mit dem Grundschulbeginn mit Schulzeiten von 8 Uhr bis 12.20 Uhr (Grundschule Bittelbronn) ist aber eine Fortsetzung der Arbeit selbst in Teilzeit für ein Elternteil ohne weitere Betreuungsangebote nicht möglich. Großeltern sind oft noch selbst berufstätig oder wohnen dann zu weit weg. Anstatt dass die Stadt Horb jenen "Zugezogenen" das Managen von Kindern auf der einen und Arbeit auf der anderen Seite erleichtert und damit den "Wirtschaftsstandort Horb am Neckar" attraktiv(er) macht, wird bewusst Politik dagegen betrieben. (Siehe auch die unverhältnismäßig hohe Erhöhung der Krippengebühren zum laufenden Krippenjahr.) Angesichts der Diskussion um die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums eine nicht nachvollziehbare Entscheidung.