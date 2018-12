Horb a. N. Facettenreich in allen Registern

Es waren wunderbare Klangbilder, die so im Zusammenspiel aller Register entstanden. Nicht wenig lautmalerisch ging es dann beim Abstecher an den Lago Maggiore zu. In der "Borromeo Suite" wurden mit italienischem Temperament den drei Inseln Bella, Madre und Di Pescatori gehuldigt.

In einem recht verschachtelten Arrangement erinnerte später der in Haiterbach lebende Komponist Franz Watz an den "Kurier des Zaren". Wilde Hetzjagden durch den Wald, die Pracht am Zarenhof, die Freuden einer Hochzeit – all das arbeiteten die Talheimer Musiker in einer spielerischen Art heraus, die geradezu zum Tanzen einlud. Mit dem getragenen "Air" (von Arie) aus der Feder von Johann Sebastian Bach in der Bearbeitung für Blasorchester, leitete die "Fortuna" über zum Geistlichen Impuls, den Kirchengemeinderätin Angelika Wiedemann sprach. Sie erinnerte an Adventsbräuche aus früheren Jahren, als man sogar noch 24 Kerzen in der Zeit vor dem Weihnachtsfest anzündete. "Aus sicherheitstechnischen und wohl auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sind im Laufe der Jahre nur noch vier Kerzen übrig geblieben", so die Überlegungen der Kirchengemeinderätin.

Sehr passend zu diesem Impuls lud der Musikverein dann seine Zuhörer ein, gemeinsam das alte Weihnachtslied "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" zu singen. Damit später auch niemand behaupten konnte, er hätte ja gerne mitgesungen, doch den Text nicht mehr parat gehabt, verteilten die Organisatoren dieses Konzerts, mit dem Programmheft, auch den Text zu diesem Lied. Mit einer Zusammenstellung irischer Songs, bei der unter anderem eine wunderschöne Version von "Danny Boy" erklang, wurde das Konzert fortgesetzt. Zwei weitere Lieder, darunter auch der bekannte Abba-Titel "Thank You for the Music", standen noch auf dem Programmzettel, doch ohne Zugabe durfte die "Fortuna" auch in diesem Jahr nicht das Konzert beenden.

Es war wieder einmal das erwartet schöne Konzert, zu dem der Musikverein Fortuna Talheim eingeladen hatte. Wer dort war, wurde tatsächlich von der Fortuna geküsst. Die Besucher dankten dafür immer wieder mit herzlichem Applaus.