Horb a. N. Etabliert in der Bildungslandschaft

Ho rb. Zu Beginn wurde sie – vor allem von CDU-Seite – verteufelt, doch innerhalb von sechs Jahren ist die Gemeinschaftsschule zum festen Bestandteil der baden-württembergischen Bildungslandschaft geworden. In diesem Jahr feierte die Gemeinschaftsschule Horb ihr fünfjähriges Jubiläum. Seit sechs Jahren gibt es die Schulform in Baden-Württemberg. 42 gingen damals an den Start, Horb folgte ein Jahr später. 1600 Schüler haben in diesem Jahr im Südwesten ihren Abschluss gemacht. Laut einer Studie des Vereins für Gemeinschaftsschulen hätten rund 60 Prozent der Gemeinschaftsschüler mit einer Hauptschulempfehlung begonnen, jedoch nur 47 Prozent einen Hauptschulabschluss gemacht. Die Zahl der Schüler mit einem Realschulabschluss stieg hingegen auf 37 Prozent an, obwohl nur 28 Prozent eine Realschulempfehlung hatten.

"Wir waren damals Vorreiter im Schulbezirk Rastatt", sagte Oberbürgermeister Peter Rosenberger (CDU). Man sei mit der GMS ins Rennen gegangen, nicht weil man musste, sondern weil man wollte, erläuterte Rosenberger. Die Stadt Horb als Schulträger habe den Bürgern eine breite Palette an Möglichkeiten bieten wollen.

Inzwischen besuchen 320 Schüler und Schülerinnen die GMS. 13 Lerngruppen und eine Vorbereitungsklasse habe man, berichtet Schulleiter Götz Peter. Von 18 Prozent Ausländeranteil wusste der Schulleiter zu berichten. Mit 32 Lehrerinnen und Lehrern sei man eng auf Kante genäht, wie fast überall. Besonders sei, dass man in allen Lehrbefähigungen vertreten sei. "Wir haben Grund- und Hauptschul-, Realschul- und Gymnasiallehrer." Eine stabile Zweizügigkeit könne man gewährleisten, sagte Peter. Nun werden die ersten Schüler in diesem Schuljahr ihre Mittlere Reife in der GMS Horb ablegen. Unter ihnen auch Schülersprecher Lukas Reimann, der auch im Jugendgemeinderat Mitglied ist. "Das ist in diesem Schuljahr definitiv anspruchsvoller", sagt Reimann. Er bemängelt, dass ab den höheren Klassen kaum mehr Luft für die individuellen Lernzeiten mehr bleibe, die es im Normalfall an der ganztagsgebundenen Gemeinschaftsschule gebe. So müsste trotz 37 Wochenstunden noch viel daheim vorbereitet werden.