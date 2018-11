Horb a. N. Erst nach vielen Stunden stimmen beide zu

Eine Überlegung, die natürlich auch in die Eröffnungsrede im Steinhaus mit einfloss: Manuela Gräfin Ida gab zu bedenken: "Ich in dem Kleid, schick und lang. Da wird es mir jetzt schon bang. Wer soll die Eier holen aus dem Nest, wenn ich schon rausputzt bin fürs Fasnetsfest? Haben die sich das genau überlegt, wer in dieser Zeit unsern Hof dann pflegt? Graf Rudolf hatte gleich machbare Vorschläge parat: "D’r Munding ka sich scho mol überlega, ein Arbeitsdienst – dah Straubhof pflega – in den Dienstplan einzuteilen, das wir zur Fasnet können eilen. Für viele heißt es dann auf in den Stall, anstatt zum Umzug oder zum Eröffnungsball." Echt rosige Aussichten für so manchen Horber Fasnetsnarr.

Bis es aber soweit war, bis aus den Landwirten und Musikern Graf und Gräfin wurde, dauerte es noch etliche Stunden. "Danny hab ich morgens um 7, als ich die Kinder in die Schule gefahren habe, heimgebracht", sagte Manuela Straub lachend in Erinnerung an diese Nacht. Ihr Mann hatte den beiden zuvor reichlich vom hausgemachten Eierlikör eingeschenkt, den er viel besser verträgt, als die beiden Gäste. "Mal hat der gepennt, mal sind dem anderen die Augen zugefallen und wir hatten immer noch nicht Ja gesagt", so der neue Graf Rudolf.

Erst am nächsten Nachmittag, als sie sich die Geschichte nüchtern betrachtet durch den Kopf gingen ließen, stimmte sie zu. Und jetzt sind sie Graf und Gräfin und freuen sich auf nahezu volle zwei Monate Fasnet in Horb. Sie sehen das Amt auch als eine Art Hommage an die Stadtkapelle, die immer für die Narren aufspielt.

Besonders Spaß hat dem neuen Grafen das Versteckspiel um sein neues Amt gemacht. Alex "Locke" Guth, ein Jagdfreund von Straub, der noch am Nachmittag des 17. November bei ihm auf dem Hof war, an der Nase herumzuführen, war für ihn die Gaudi überhaupt. "Straub – du Sack", brüllte der Gefoppte deshalb auch am Krönungsabend durchs Steinhaus. Doch nicht immer war die Geheimhaltung einfach. "Wenn wir zur Schneiderin mussten oder ein Auto von Bukenberger oder Wagner vor der Tür stand, dann mussten wir schon etwas tricksen", erzählte die neue Gräfin. Aber es hat alles geklappt. Die Narrenzunft hat ebenso wie der Musikverein jeweils zwei neue Mitglieder und für Graf und Gräfin kann die Fasnet kommen.

Die beiden wissen, was auf sie zukommt, doch davor ist ihnen nicht bange. "Wir haben die vergangenen Jahre ja auch nicht nur am Daumen gelutscht, sondern mit der Musik ordentlich einen draufgemacht", stand für Gräfin Straub fest. Und eines ist auch sicher. Hatte die Zunft im vergangenen Jahr die beiden bekanntesten Unbekannten von Horb an ihrer Spitze, so wird man heuer im Städtle kaum jemand finden, der das neue Grafenpaar nicht schon lange kennt. Die fünfte und schönste Jahreszeit kann kommen – die Horber haben die passende Fasnets-Regierung.