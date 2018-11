Horb a. N. Erhöhtes Armutsrisiko bei älteren Frauen

Ho rb. Der Heilige Abend kommt schneller als man glaubt. Die Aktiven der großen Sozialaktion "Weihnachten schenken" stehen auch in diesem Jahr wieder in den Startlöchern, um vielen Bedürftigen zumindest an Weihnachten volle Teller zu bescheren. Doch auch 2018 sind sie wieder auf die Mithilfe vieler einzelner Spender angewiesen.