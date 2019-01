Horb a. N. Elfte Horber Vesperkirche startet am Sonntag

Um 13 Uhr sind alle Gäste zum "Geistlichen Wort auf dem Weg" eingeladen, das an jedem Tag einen besinnlichen Akzent setzt. Für die musikalische Umrahmung werden wieder Elisabeth Steimle, Hans-Jürgen Löffler und weitere Musiker am Klavier sorgen.

Zum Hintergrund teilen die Organisatoren mit: "Wie in der Vergangenheit wird auf jedem Tisch ein Spendengefäß stehen, in das jeder so viel gibt, wie er kann. Wer nichts gibt, ist damit genauso ein herzlich willkommener Gast, wie ein anderer, der zehn oder mehr Euro ins Gefäß legt."

In einer abgegrenzten Ecke bieten die Zuhörerinnen des Zentrums des Zuhörens während der gesamten Vesperkirche ein offenes Ohr für kleine und große Sorgen und laden zum Gespräch ein. Eine Spielecke wird wieder eingerichtet und Tageszeitungen liegen aus.

Wer noch einen Kuchen spenden möchte, kann sich während der Öffnungszeiten der Vesperkirche bei den Verantwortlichen melden, Telefonnummer: 07451/555 34 20. Bequemer geht es per E-Mail an: bengel@spitalstiftung-horb.drs.de