Horb a. N. Einsegnung im Mittelpunkt

Horb-Mühlen. In einem Festgottesdienst in der Remigiuskirche in Mühlen wurden am Sonntag folgende Jugendliche konfirmiert: Moritz Greiner, Lea Schilling, Lenia Schiller und Kimberly Wurster aus Wachendorf, Viviane Joneleit und Victoria Krom aus Bierlingen, Carlos Kruhs aus Felldorf und Jens Neugebauer aus Isenburg.